Россиян в Финляндию приедет больше, а денег они потратят меньше

Традиционно многие россияне приезжают в Финляндию отдохнуть на новогодние праздники или за покупками. Согласно оценке погранохраны Юго-Восточной Финляндии, количество пассажиров в новогодний период 2019 г. увеличится на 5-10 процентов по сравнению с ситуацией год назад, сообщает Yle.

В связи с ростом пассажиропотока власти увеличили количество персонала на границах. Новогодний сезон является одним из самых оживленных периодов в году на финляндско-российской границе.

В то же время российские туристы тратят в Финляндии на 20 процентов меньше, чем в начале 2010-х годов. Сейчас у россиянина уходит на шопинг около 150 евро, тогда как в 2012-м году эта сумма составляла 190 евро.

90 процентов туристов из России покупают в Финляндии продукты питания, а дорогие товары покупают все реже.