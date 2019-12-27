В Хельсинки врачей решили привлечь надбавкой в тысячу евро

По соседству с Карелией также испытывают дефицит врачей. В Хельсинки эту проблему намерены решать денежным поощрением специалистов городского здравоохранения.

Как сообщает Yle, с января в Хельсинки начнут выплачивать всем врачам, занимающимся работой с пациентами, временную надбавку. Для врачей на полной ставке ее размер составит тысячу евро. Предполагается, что временная надбавка будет выплачиваться с января по июнь 2020.

Ранее в Хельсинки уже повышали зарплату врачей на 250 евро. Новая надбавка должна привлечь в столицу врачей, работающих в регионах из-за более высокого уровня зарплат.

Ранее глава Карелии также рассказывал о развитии первичной медпомощи в республики.

«Хотим, чтобы врач приезжал в нашу республику на всю жизнь. Приняли решение оказать им поддержку при строительстве своего дома. На это выделяем на следующий год 30 миллионов рублей»,

- сказал во время пресс-конференции Артур Парфенчиков.