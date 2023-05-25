Россиян предупредили, в каких случаях их могут лишить пенсии

О существующих рисках потери пенсии предупредила россиян старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

В беседе с Ura.ru она предупредила, что лишиться пенсии можно, если человек не приходит за ней в течение полугода. Также основанием для потери выплаты является переезд в другую страну. Ранее управляющая отделением Соцфонда России по Республике Карелия Юлия Ермакова объясняла, что при переезде за границу граждане лишаются всех видов социальных пенсий.

«По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России»,

- утверждает Хрусталева.

Для пенсии по инвалидности есть дополнительное условие, по которому гражданина могут лишить выплаты - если он не проходит переосвидетельствование.

Выплаты по потере кормильца перестают начислять по достижению совершеннолетия.

По словам Хрусталевой, возобновить выплаты возможно. Если пенсионер не объявлялся долгое время, ему потребуется написать заявление.

«В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям», - подытожила эксперт.