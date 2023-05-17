Что будет с повышенной пенсией, если уехать из Карелии?

Текст: Антонина Кябелева

Выяснить, какие права имеют карельские пенсионеры, заставила новость о том, что жительницу Карелии подозревают в мошенничестве с пенсионными выплатами. Женщина, получающая пенсию по выслуге лет, переехала жить за границу, но не сообщила об этом в органы пенсионного обеспечения. По информации карельского Следкома, женщина «умышленно воспользовалась повышенным районным коэффициентом, не соответствующим местности проживания». Ей вменяют в вину незаконное получение 250 тысяч рублей в период с 2014 по 2020 год.

Что необходимо знать пенсионеру, чтобы не оказаться в неприятной ситуации? В нюансах пенсионного законодательства помогла разобраться управляющая отделением Социального фонда России по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Для начала Юлия Ермакова напомнила простое правило, закрепленное в статье 26 Федерального закона «О страховых пенсиях». «Пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том числе об изменении места жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств», - сказано в законе. Это требование особенно актуально для территорий с районным коэффициентом, в том числе для Карелии.

«Если у пенсионеров, проживающих в центральной России, размер пенсии при переезде из одного региона в другой не уменьшится, то для карельских пенсионеров он может измениться, так как в республике установлен районной коэффициент»,

- отметила Ермакова.

Фото предоставлено карельским отделением Социального фонда России

Как известно, районный коэффициент серьезно отличается по районам республики, и при смене места жительства его можно лишиться.

Существует принципиальный момент: если гражданин заработал «северный» стаж, а это не менее 15 лет работы на территориях Крайнего Севера или 20 лет работы на приравненных к ним местностях, то фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере. Естественно речь идет о тех, кто имеет необходимый страховой стаж (мужчины не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет). Эту выплату «охота к перемене мест» уже не отменит.

Как отметила руководитель карельского отделения Социального фонда России, у граждан, имеющих «северный» стаж, при переезде в другой регион размер пенсии не изменится. Они заработали себе так называемую «северную» пенсию, она им гарантированна пожизненно и не зависит от того, где они решили обосноваться.

«Если есть «северный» стаж, гражданин может переехать жить, куда хочет. Размер пенсии у него не уменьшится»,

- отметила Юлия Ермакова.

Другое дело проживающие в Карелии пенсионеры, которые не заработали «северного» стажа. Если такой пенсионер фактически проживает на территории республики, то ему к пенсии устанавливается выплата с учетом районного коэффициента. Это фактически некая денежная компенсация в связи с тем, что гражданин проживает в не самых благоприятных климатических условиях. Бывают ситуации, когда гражданин фактически проживает, к примеру, в Петрозаводске, а официально зарегистрирован в Кеми, где выплата к пенсии выше, так как там другой районный коэффициент.

Другой пример. Размер пенсионного обеспечения при переезде может измениться, если гражданин получает региональную доплату до прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте РФ. Понятно, что в Карелии прожиточный минимум будет выше, чем в центральных областях страны. Если выясняется, что пенсионер незаконно получал доплаты, не уведомив органы пенсионного обеспечения о переезде, то для человека это оборачивается неприятностями.

Юлия Ермакова рекомендует гражданам не лукавить, своевременно сообщая в Социальный фонд России о своем фактическом месте жительства. Если обнаруживается, что гражданин незаконно пользовался доплатой к пенсии с учетом районного коффициента, то пенсионеру будет предъявлена сумма переплаты, которую сначала предложат погасить в добровольном порядке. Если гражданин не отреагирует, то его ждут судебные разбирательства. В общем, всего этого легко избежать, если своевременно сообщить о смене своего места жительства.

Существуют иные ситуации, когда переезд может повлиять на изменение пенсии в сторону увеличения. К примеру, пенсионер переезжает из Санкт-Петербурга в Карелию. В этом случае он получает право на дополнительную выплату к пенсии с учетом районного коэффициента.

«Гражданин может обратиться в Социальный фонд с заявлением о фактическом месте жительства, и ему со следующего месяца установят доплату в размере районного коэффициента сроком на один год. Через год пенсионер вновь должен обратиться в Социальный фонд и подтвердить, что он продолжает фактически жить в Карелии»,

- объяснила Юлия Ермакова.

Если пенсионер выехал из Карелии на новое место жительство, где нет районных коэффициентов, то он теряет повышенную выплату.

Выплата пенсии производится по месту жительства и по месту нахождения так называемого выплатного дела. Поэтому при смене места жительства крайне важно уведомить об этом Социальный фонд.

Если говорить о гражданах, решивших переехать в другую страну, то в отношении них действуют похожие правила. Согласно статье 27 закона «О страховых пенсиях», «пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о выезде на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации путем подачи соответствующего заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда». Если гражданин имеет «северный» стаж, то размер пенсии при переезде за границу у него не изменится. Если он его не заработал, то при переезде в другую страну пенсия будет уменьшена на размер районного коэффициента. К тому же живущим за пределами России не предоставляются различные меры социальной поддержки, в частности инвалиды лишаются ежемесячной денежной выплаты, которая является монетизацией льгот, предоставляемых на территории нашей страны. При переезде за границу граждане лишаются всех видов социальных пенсий.

В последнее время россиянам, проживающим за пределами страны, стало сложнее получать пенсию. Юлия Ермакова рассказала, что раньше пенсию можно было получать на тот момент через Пенсионный фонд России раз в квартал в валюте за пределами страны. Достаточно было подать соответствующее заявление. Сейчас это невозможно. В настоящее время тем, кто живет за границей, пенсию можно получать раз в квартал на рублевый счет или ежемесячно на счет, открытый на территории России.

Первые сложности возникли в связи с эпидемией коронавируса. Дело в том, что раз в год граждане, постоянно проживающие за границей, должны лично прийти в органы пенсионного обеспечения или в российское консульство и оформить акт о личной явке. Документ подтверждает, что данный гражданин жив. Когда из-за эпидемии ковида закрылись границы и в очном формате не работали учреждения, многие испытали сложности, так как не могли вовремя оформить акт о личной явке.

Если данный документ вовремя не предоставить, то выплата пенсии временно приостанавливается до тех пор, пока гражданин не подтвердит, что он жив. После того как гражданин предоставил акт о личной явке, выплаты ему восстанавливаются, но только с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором органы пенсионного обеспечения получили необходимые документы. При этом страховую пенсию выплатят за весь период «простоя» в пределах трехлетнего срока.

С 2022 года пенсию можно получить только на банковский счет, открытый на территории Российской Федерации. И это еще одна проблема, так как из-за блокировки отдельными странами портала госуслуг пенсионеры не могут оперативно связаться с Социальным фондом, подать заявление. «В прошлом году был пик жалоб, когда граждане, проживающие за границей, фактически оказались в изоляции», - сказала руководитель карельского отделения фонда. Учитывая близость Карелии и Финляндии, проблемы испытали многие карельские пенсионеры, переехавшие жить в соседнюю страну. Им приходилось пересекать границу, чтобы оформить в ближайшем банке счет на получение пенсии.

«Главное, своевременно предоставлять о себе достоверные данные. Мы исходим из того, что априори человек прав, что он добросовестный гражданин и не обманывает государство», - сказала Юлия Ермакова.