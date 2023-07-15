Россиян предупредили об опасных инфекциях, подстерегающих в водоемах

Тех, кто игнорирует предупреждающие таблички с надписью «Купаться запрещено», предупредили об опасностях, таящихся в водоемах.

В водоемах со стоячей водой можно заразиться «зудом купальщиков» - церкариозом. Риск возрастает, если купаться в водоемах, которые облюбовали утки, чайки или лебеди. Об этом в беседе с RT предупредила дерматовенеролог Александра Филева.

Личинки паразита прокусывают кожу жертвы, проникают внутрь. Место укуса краснеется, появляются папулы, сильный зуд. Паразит не размножается в человеке, но погибая, выделяет токсины, вызывающие аллергический дерматит.

Можно столкнуться и с лямблиозом, если во время купания заглотнуть воду. У заболевших начинаются проблемы с кишечником, появляются боли в области пупка и правом подреберье, тошнота, пропадает аппетит.

Можно подхватить ротавирус. Красные глаза, головная боль, пожелтевшая кожа могут указывать на развитие лептоспироза. На несанкционированных пляжах можно подхватить вирусный гепатит А, сальмонеллез, дизентерию, холеру и брюшной тиф. // фото «Петрозаводск говорит»