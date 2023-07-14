Мясников назвал причины развития рака кишечника

Наследственность может быть одной из причин возникновения рака кишечника. Об этом рассказал популярный теледоктор Александр Мясников.

Риск повышается, если рак был у родителей до 60 лет. В этом случае врач советует делать колоноскопию не позже 40 лет.

Предвестником опасного заболевания могут быть полипы в толстом кишечнике, пишет «Лента». Опасность представляют полипы диаметром более одного сантиметра и «волосистые» полипы. Наличие новообразований повышает развитие рака в три-четыре раза. Язвенный колит, болезнь Крона и диабет также могут привести к онкологии.

По данным ВОЗ, в год заболевание диагностируют у 1,2 миллиона человек. // фото freepik.com