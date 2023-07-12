Россиянам озвучили неочевидную причину плохого сна

Мешать выспаться может неудобная оежда. Такое мнение в беседе с «Лентой» высказал психолог Александр Коридзе. Многие предпочитают спать в пижаме, так как она дает им чувство психологической безопасности. Спать в ночной одежде у некоторых идет из детства. Но если пижама не слишком комфортная, то выспаться не удастся.

Одежда может сдавливать, может запутываться, в ней может быть слишком жарко. Все это ухудшает эмоциональное состояние.

Некоторые предпочитают спать без одежды. По мнению психолога, у сна голышом нет минусов, но если в квартире есть дети, приходится ориентироваться на них. // фото freepik.com