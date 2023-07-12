Комары стали чаще заражать россиян паразитами

Комары стали чаще заражать людей паразитами. Этому нашлось объяснение.

По мнению врача Александра Лукашева, случаи передачи комарами дирофиляриоза - заболевания, при котором под кожей развиваются паразиты, - участились из-за глобального потепления, пишет газета «Известия».

Основной хозяин паразита – собака. В год регистрируется около 100 случаев заболевания. Наибольший риск – в южных регионах. Однако встречаются и случаи заболевания у людей, которые не выезжали из Москвы.

Несмотря на участившиеся заражения, заболевание в целом считается редким. Лечится оно хирургическим вмешательством. // фото unsplash.com