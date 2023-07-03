Россиян предупредили об опасности работы на грядках

Работа на грядках и в огороде может привести к проблемам со здоровьем. Каким именно, рассказали терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в передаче на Первом канале.

У дачников, которые пропалывают грядку в жару, повышается риск возникновения тромба, что может спровоцировать инфаркт. Как объяснил, теледоктор, жидкость уходит, а кровяные элементы слипаются, пишет «Лента».

Еще одна опасность поджидает тех, кто трудится на коленках. В таком положении кровь застаивается в ногах, в случае образования тромба резкое движение может привести к его попаданию в легкие.

Дачникам советуют пить больше жидкости во время работы на огороде. Также россиянам советуют делать перерывы в работе и пользоваться скамейками при борьбе с сорняками. // фото unsplash.com