Россиянам озвучили здоровый объем талии

Показателем здоровья является живот. Такое мнение высказал популярный теледоктор Александр Мясников.

Врач считает, что объем талии - это прогностический признак скорых болезней, таких как инфаркт, инсульт, онкология. Также живот может расти из-за возрастных изменений.

Мясников читает, что у мужчин объем талии не должен превышать 102 сантиметра, у женщины — 88 сантиметров, пишет «Лента». Если объем больше, то стоит задуматься о своем питании, занятии спортом. Также врач рекомендует людям с большим животом следить за осанкой и стараться не переносить тяжесть на спину во время ходьбы, прогибаясь и выпячивая живот вперед. // фото freepik.com