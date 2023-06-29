У более 80 человек в Карелии в этом году выявили рак легкого

В Карелии ежегодно выявляют 300-320 случаев рака легкого, на учете состоят более 550 человек. В этом году опасное заболевание выявлено уже у 83 человек. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, ежегодно в регионе умирают от рака легкого почти 100 больных.

Одним из факторов развития заболевания является курение, хотя почти 15% больных раком легкого никогда не курили или делали это редко. Точная причина развития заболевания у них неизвестна. Министр предположил, что заболевание скорее всего вызвано генетической предрасположенностью.

При этом на начальной стадии у болезни нет никаких симптомов. Выявить недуг можно при обследовании. // фото freepik.com