В российских поликлиниках появятся кабинеты сексологов

1 июля вступит в силу приказ Минздрава России, согласно которому в поликлиниках откроют кабинеты сексологов, детских психиатров и паллиативной помощи. Кроме того, специалисты станут оказывать не только экстренную, но и неотложную помощь пациентам с психиатрическими заболеваниями.

Медучреждения могут быть государственными, муниципальными или частными, главное, чтобы у них была лицензия на такую деятельность.

Профессия сексолога официально появилась в России в 2003 году. Только спустя 20 лет таких специалистов можно будет найти и в государственных медучреждениях. Этот врач помогает выявить и вылечить сексуальные расстройства и девиации, в том числе и у семейных пар, чтобы достичь сексуальной гармонии, проконсультировать родителей по вопросам правильного сексуального воспитания детей. Помощь такого специалиста необходима, если человек хочет избавиться от фригидности, импотенции, или таких нарушениях сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм.

Также, согласно приказу Минздрава, приняты правила организации детских кабинетов психиатрической помощи в поликлиниках, где оказывают и первичную, и специализированную помощь при психиатрических заболеваниях и расстройствах поведения. // Фото: freepik.com.