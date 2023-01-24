Россиян предупредили об опасности оставлять номер телефона в машине

Оставлять номер мобильного телефона под лобовым стеклом автомобиля может быть опасно. Об этом предупредила россиян юрист Елена Кудерко, ее слова приводит агентство «Прайм».

Как отметила специалист, Интернет и мобильные сервисы позволяют узнать о человеке многое, используя лишь номер телефона и регистрационные знаки автомобиля. Зачастую при осмотре автомобиля можно обнаружить и VIN-код, что может добавить мошенникам возможностей обмануть владельца транспортного средства.

Также злоумышленники могут позвонить автомобилисту по оставленному номеру телефона и представиться пострадавшим в якобы произошедшей аварии. Злодеи могут начать требовать деньги за молчание, предупредила эксперт. // Фото: unsplash.com