24 января 2023, 08:35
Россиян предупредили об опасности оставлять номер телефона в машине
Злоумышленники могут вычислить информацию о человеке по одному номеру телефона, предупредила юрист
Оставлять номер мобильного телефона под лобовым стеклом автомобиля может быть опасно. Об этом предупредила россиян юрист Елена Кудерко, ее слова приводит агентство «Прайм».
Как отметила специалист, Интернет и мобильные сервисы позволяют узнать о человеке многое, используя лишь номер телефона и регистрационные знаки автомобиля. Зачастую при осмотре автомобиля можно обнаружить и VIN-код, что может добавить мошенникам возможностей обмануть владельца транспортного средства.
Также злоумышленники могут позвонить автомобилисту по оставленному номеру телефона и представиться пострадавшим в якобы произошедшей аварии. Злодеи могут начать требовать деньги за молчание, предупредила эксперт. // Фото: unsplash.com