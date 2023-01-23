Новые электропоезда на смену «Ласточкам» разработают в России

Вместо «Ласточки» по железным дорогам России, возможно, будут ходить ее отечественные аналоги. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, его слова приводят на сайте ОПЖТ.

Дело в том, что «Ласточки» производили совместно с немецким концерном Siemens, который ушел из РФ из-за санкций. В результате компания «Уральские локомотивы» испытала сложности с поставками импортных запчастей.

Предприятие разрабатывает новые серии электропоездов с российским тяговым приводом. Они станут аналогами «Ласточки», но с измененным внешним видом головного вагона. Сертификацию планируют провести в 2023 году. // фото: Северо-Западная пригородная пассажирская компания