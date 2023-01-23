На ОЖД вандалы закидывают камнями поезда и разбивают светофоры

В 2022 году на Октябрьской железной дороге было зафиксировано более 300 случаев порчи имущества вандалами. Компании «РЖД» был причинен ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ОЖД.

Самое распространенное нарушение - нанесение рисунков на поезда. За год хулиганы раскрасили граффити более 200 поездов. Их приходится снимать с рейсов и отмывать.

Также отмечены 25 случаев закидывания камнями проходящих поездов, несколько повреждений светофоров, а также порча сидений и дверей в электричках.

В 2022 году по фактам вандализма на железной дороге было возбуждено 216 уголовных дел. // Фото: unsplash.com