Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта

Декларации об имуществе и доходах сенаторов и депутатов в России не будут публиковать уже с 1 марта текущего года. Об этом изданию «Ведомости» сказал руководитель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников

Он уточнил, что теперь в открытом доступе появятся только сведения о количестве поданных деклараций и выявленных в них нарушениях, если такие будут. Сведения же о доходах, недвижимости, имуществе парламентариев и членов их семей публиковать больше не станут.

Декларации законодатели должны будут подать до 1 апреля в специальные комиссии парламента.

Отменяющий публикацию в СМИ и интернете указ подписал 29 декабря прошлого года Владимир Путин. // фото: pixabay.com