23 января 2023, 16:54
Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с 1 марта
Информации о доходах парламентариев не будет в открытом доступе
Декларации об имуществе и доходах сенаторов и депутатов в России не будут публиковать уже с 1 марта текущего года. Об этом изданию «Ведомости» сказал руководитель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников
Он уточнил, что теперь в открытом доступе появятся только сведения о количестве поданных деклараций и выявленных в них нарушениях, если такие будут. Сведения же о доходах, недвижимости, имуществе парламентариев и членов их семей публиковать больше не станут.
Декларации законодатели должны будут подать до 1 апреля в специальные комиссии парламента.
Отменяющий публикацию в СМИ и интернете указ подписал 29 декабря прошлого года Владимир Путин. // фото: pixabay.com