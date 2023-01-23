Мужчина упал в колодец и замерз насмерть в российском регионе

В Омской области мужчина упал в колодец и погиб от переохлаждения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Инцидент Омск».

По данным источника, трагедия случилась в одном из сел региона 20 января. 42-летний местный житель пошел за водой к колодцу, поскользнулся и упал в него. Тело замерзшего насмерть человека позже обнаружили другие жители села.

Специалисты установили, что пострадавший умер от общего переохлаждения организма. В причинах его гибели разбираются следователи. // Фото: unsplash.com