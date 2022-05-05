Россиян предупредили о вероятности ослепнуть после Сovid-19

После перенесенного Covid-19 человек может полностью ослепнуть. О таком варианте рассказала терапевт Светлана Божко, слова эксперта приводит Ura.ru.

«Серьезную угрозу представляет тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза. Такие проявления относятся к системным тромботическим осложнениям коронавируса», - рассказала врач.

К снижению остроты зрения и к полной слепоте также может привести поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва. Божко отметила, что шансы восстановить зрение зависят от своевременности обращения к врачу. Медик призвала обращаться к специалистам даже при небольших проблемах со зрением. Фото: pixabay.com/KlausHausmann