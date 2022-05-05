Трассу «Кола» сузят на 2,5 месяца на границе Карелии и Ленобласти

С 16 мая по 29 июля на 249-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности из-за ремонта путепровода через железную дорогу Лодейное Поле - Олонец. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

На этом участке будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет снижена до 40 км/ч.

На мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. В ходе ремонта дорожники планируют привести в порядок сначала одну полосу, затем вторую. Фото: pixabay.com/pedrofigueras