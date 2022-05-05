05 мая 2022, 18:09
Трассу «Кола» сузят на 2,5 месяца на границе Карелии и Ленобласти
Плановые работы на подъезде к Лодейному Полю затруднят движение на федеральной магистрали
С 16 мая по 29 июля на 249-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности из-за ремонта путепровода через железную дорогу Лодейное Поле - Олонец. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
На этом участке будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет снижена до 40 км/ч.
На мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. В ходе ремонта дорожники планируют привести в порядок сначала одну полосу, затем вторую. Фото: pixabay.com/pedrofigueras