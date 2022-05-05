05 мая 2022, 17:07
Новый препарат от COVID-19 зарегистрировал Минздрав РФ
Лекарство против коронавируса «Миробивир» производит российская компания
Минздрав России 4 мая зарегистрировал еще один препарат против коронавируса. Лекарство называется «Миробивир», его внесли в государственный реестр.
Производитель - компания «Фармасинтез». Лекарство создано на основе компонентов ритонавира и нирматрелвира. Это покрытые пленочной оболочкой таблетки.
Напомним, в апреле в России уже зарегистрировали препарат против ковида «Скайвира». Эти таблетки выпускает компания «Промомед». // Фото: diapicard/ pixabay.com