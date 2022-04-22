22 апреля 2022, 09:08
Еще один препарат для лечения ковида зарегистрировали в России
Новое лекарство снижает риск перехода коронавируса в тяжелые формы
Новый препарат против коронавируса разработали, испытали и зарегистрировали в России. Минздрав одобрил лекарство «Скайвира», передает ТАСС.
Препарат предназначен для лечения среднетяжелых и легких форм заболевания. Его создали в фармкомпании «Промомед», регистрационное удостоверение получили 21 апреля.
Клинические исследования подтвердили выраженное противовирусное действие при лечении COVID-19, сообщили в компании.
Лекарство снижает риск перехода заболевания в более тяжелые формы, оно также ускоряет выздоровление. // Фото: HeungSoon/ pixabay.com