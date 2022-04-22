Еще один препарат для лечения ковида зарегистрировали в России

Новый препарат против коронавируса разработали, испытали и зарегистрировали в России. Минздрав одобрил лекарство «Скайвира», передает ТАСС.

Препарат предназначен для лечения среднетяжелых и легких форм заболевания. Его создали в фармкомпании «Промомед», регистрационное удостоверение получили 21 апреля.

Клинические исследования подтвердили выраженное противовирусное действие при лечении COVID-19, сообщили в компании.

Лекарство снижает риск перехода заболевания в более тяжелые формы, оно также ускоряет выздоровление. // Фото: HeungSoon/ pixabay.com