Россиян предупредили о странных осадках в 2022 году

В 2022 году погода в России будет «нервной», как и годом ранее. Такой прогноз дал климатолог Алексей Кокорин, его слова приводит радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что следует готовиться к такому же количеству температурных рекордов и странного распределения осадков. По утверждению специалиста, можно с уверенностью сказать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой погоды.

Одним из ключевых параметров, влияющих на погоду, Кокорин назвал цикличное явление Ла-Нинья в Тихом океане, когда вода становится холоднее из-за сильных ветров. Теплее же климат станет, когда наступит другая фаза, Эль-Ниньо. Фото pixabay.com/markusspiske