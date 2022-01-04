Более 15 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 15 903 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 834 человека, выписан из больниц - 27 071. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1967 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1297, в Ленинградской области - 299, в Архангельской области - 171, в Мурманской области - 90, в Вологодской области - 83.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 570 212 раз. Скончались 312 187 человек.

Напомним, в Карелии 3 января выявлены 74 новых случая заражения Covid-19. Фото pixabay.com/analogicus