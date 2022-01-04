В метро Петербурга человек упал под поезд

Сегодня в районе 8 часов утра в Санкт-Петербурге произошло ЧП в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на станции «Технологический институт» синей ветки метро человек упал под поезд, когда состав двигался по направлению к станции «Купчино». Пассажира оперативно подняли на платформу.

Очевидцы сообщили, что человек был весь в крови, но живой. Подробности инцидента пока не известны. Фото паблика «Санкт-Петербург live»