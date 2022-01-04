04 января 2022, 11:15
В метро Петербурга человек упал под поезд
Спасатели сегодня утром поднимали с рельсов пассажира на станции «Технологический институт»
Сегодня в районе 8 часов утра в Санкт-Петербурге произошло ЧП в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, на станции «Технологический институт» синей ветки метро человек упал под поезд, когда состав двигался по направлению к станции «Купчино». Пассажира оперативно подняли на платформу.
Очевидцы сообщили, что человек был весь в крови, но живой. Подробности инцидента пока не известны. Фото паблика «Санкт-Петербург live»