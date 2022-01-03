Пассажирам рассказали о недопустимом поведении в поезде

Пассажиры должны внимательно относиться к своим попутчикам в поезде. Об этом рассказала эксперт по этикету Алевтина Рогова, ее слова приводит радио «Говорит Москва».

«По поводу еды <…>. Что очень сильно пахнет: рыба, капуста, яйца, чеснок. Все с запахом ни в коем случае мы не берем в дорогу», - сказала специалист.

Рогова также назвала недопустимое нарушение этикета, которое омрачает поездки. «Самое ужасное - когда шуршат пакеты», - заключила она.

Эксперт отметила, что во время путешествия стоит уважительно относиться к соседу и не пренебрегать простыми правилами: здороваться, демонстрировать доброжелательность и предлагать угощение. Она также напомнила о личных границах другого человека, которые не следует нарушать: так, если попутчик не расположен к беседе, разговор продолжать не стоит. Фото pixabay.com/dmvl