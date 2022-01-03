Беглов заявил, что Петербург не вернется к прежнему образу жизни

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица не вернется к прежней жизни из-за коронавируса. Слова политика приводит РИА Новости.

«К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача - вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме», - заявил Беглов.

По его словам, сейчас цель - это 80% вакцинированных от всего взрослого населения. Глава Санкт-Петербурга полагает, что этого показателя можно достигнуть в первом квартале 2022 года.

Беглов отметил, что новые ограничения, стимулы к вакцинации и QR-коды - это «важный и очень своевременный шаг». Фото pixabay.com/Tama66