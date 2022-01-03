Автобус с 25 пассажирами вспыхнул на «Коле»

Сегодня в 12:10 на 146-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области на ходу вспыхнул автобус, выполнявший рейс из Лодейного Поля в Санкт-Петербург. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, инцидент произошел около поселка Селиваново. В автобусе ехали 25 пассажиров, в том числе пятеро детей. Все они были эвакуированы, никто не пострадал. До пунктов назначения люди добирались на попутках.

Судя по опубликованным в Сети кадрам с места ЧП, горел моторный отсек автобуса. На место выехали две единицы техники и восемь пожарных, но до их приезда водитель сумел справиться с возгоранием своими силами. Фото паблика «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург»