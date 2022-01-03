Более 800 человек умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 16 343 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 835 человек, выписаны из больниц - 24 037. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Санкт-Петербурге 1341 новый зараженный, в Москве - 1335, в Ленинградской области - 330, в Архангельской области - 189, в Мурманской области - 96, в Вологодской области - 75.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 554 309 раз. Скончались 311 353 человека.

Напомним, в Карелии 2 января выявлены 27 случаев Covid-19. Фото pixabay.com/mohamed_hassan