Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники используют новую схему для обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, которое ссылается на Центробанк, злодеи звонят россиянам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. После этого они сообщают об утечке персональных данных, выманивают эти сведения и используют их для своих целей.

«Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий», - отметили в Банке России.

Россиянам напомнили, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код). Эти сведения нужны мошенникам. // Фото: unsplash.com