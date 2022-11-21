Новогодние каникулы в январе 2023 года могут продлить

Если уже в этом году Госдума примет соответствующий закон и сделает 31 декабря выходным днем, новогодние каникулы могут продлить. Вероятность этого допустил член Совета Федерации Александр Башкин, сообщает РИА Новости.

Сенатор считает, что за оставшийся до каникул месяц закон вполне может три чтения в Государственной думе, быть одобрен в Совфеде, подписан российским президентом и опубликован.

Если так произойдет, будет действовать правило переноса праздничного дня, который выпадает на выходной. Новогодние каникулы из-за этого станут длиннее, ведь 31 декабря в этом году выпадает на субботу. // фото: freepik.com