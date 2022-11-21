Плату за вывоз мусора в двух случаях можно будет уменьшить

Жители многоквартирных домов смогут оформить перерасчет платы за вывоз мусора. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Оно начнет действовать с 1 марта следующего года.

Возможность уменьшить плату будет в двух случаях: при отъезде в командировку или отпуск.

Перерасчет сделают жильцам, которые отсутствовали больше пяти календарных дней. Нужно будет написать заявление в управляющую компанию и предъявить подтверждающие документы. Например, билеты или туристические путевки. // фото: администрация Петрозаводска