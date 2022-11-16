Россиян предупредили о грозящих импотенцией болезнях

Некоторые болезни могут приводить к импотенции. Он этом рассказал уролог Сергей Громов, слова специалиста приводит News.ru.

Как отметил врач, эректильная дисфункция может развиться при рассеянном склерозе, сосудистых заболеваниях головного мозга, алкоголизме. Также опасны для мужчин варикозная болезнь вен малого таза и нижних конечностей, инсульт, эпилепсия, болезни Паркинсона и Альцгеймера, опухоли.

Импотенция может развиться и из-за проблем психологического характера. Например, из-за негативного первого сексуального опыта, строгого воспитания, конфликта в отношениях. Навредить мужчине также могут антидепрессанты, анаболики, стероиды, снотворное. // Фото: unsplash.com