16 ноября 2022, 21:11
Врач назвал смертельную дозу никотина для человека
Если взрослый человек выкурит 60 сигарет одномоментно, спасти его сможет только чудо
Никотин является мощным нейротропным ядом. При тяжелой интоксикации никотином может наступить смерть человека от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров, рассказал нарколог Олег Кутушев, слова которого приводит «Лента.ру».
Как отметил врач, смертельной дозой для человека считается один миллиграмм никотина на килограмм массы тела. В одной сигарете как раз содержится примерно один миллиграмм никотина.
Таким образом, в среднем, для взрослого человека 60 выкуренных одномоментно сигарет могут привести к летальному исходу.
Кутушев напомнил, что в табачном дыме содеражтся более 4000 токсичных веществ, из которых 60 вызывают рак. // Фото: unsplash.com