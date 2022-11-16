Врач назвал смертельную дозу никотина для человека

Никотин является мощным нейротропным ядом. При тяжелой интоксикации никотином может наступить смерть человека от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров, рассказал нарколог Олег Кутушев, слова которого приводит «Лента.ру».

Как отметил врач, смертельной дозой для человека считается один миллиграмм никотина на килограмм массы тела. В одной сигарете как раз содержится примерно один миллиграмм никотина.

Таким образом, в среднем, для взрослого человека 60 выкуренных одномоментно сигарет могут привести к летальному исходу.

Кутушев напомнил, что в табачном дыме содеражтся более 4000 токсичных веществ, из которых 60 вызывают рак. // Фото: unsplash.com