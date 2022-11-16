Младшеклассница умерла на уроке физкультуры в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели ученицы второго класса одной из городских школ. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, трагедия произошла 15 ноября на уроке физкультуры в бассейне общеобразовательного учреждения. Одна из школьниц была обнаружена под водой без сознания. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com