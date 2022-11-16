Умер легендарный советский хоккеист Александр Мартынюк

Ушел из жизни советский хоккеист Александр Мартынюк. Ему было 77 лет. О кончине спортсмена сообщил московский «Спартак».

Александр Мартынюк - двукратный чемпион мира по хоккею. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР. Мартынюк - участник легендарной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.

Бывший спортсмен до последних лет жизни не расставался с любимой игрой - выступал в матчах легенд «Спартака» и советского хоккея. Он умер после продолжительной болезни. // Фото: официальный сайт ХК «Спартак»