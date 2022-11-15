15 ноября 2022, 21:11
Россиян попросили не объедаться популярным праздничным блюдом
Любителям холодца придется чем-то жертвовать, чтобы не иметь проблем со здоровьем
В холодце содержится много полезных веществ. Однако за праздничным столом все равно не стоит объедаться этим блюдом, чтобы не иметь проблем с пищеварением. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, ее слова приводит News.ru.
Как отметила эксперт, в состав холодца входит много насыщенных жиров. Она призвала в целом соблюдать меру относительно питания в праздники, поскольку на стол подается большое количество высококалорийной пищи.
Соломатина подчеркнула, что любителям холодца придется от чего-то отказаться, чтобы не перебрать калорий за праздничным ужином. Например, можно оставить в стороне бутерброд с икрой, салат или десерт. // Фото: unsplash.com