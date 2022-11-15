Жалобу по выплатам мобилизованному можно подать на «Госуслугах»

Жалобу по мерам поддержки и выплатам мобилизованным для участия в спецоперации можно подать на портале «Госуслуги». Для этого надо заполнить специальную форму на сайте и отправить ее.

- Военнослужащий или демобилизованный гражданин не получает денежное довольствие или региональные выплаты? Семья военнослужащего или демобилизованного гражданина не получила меры социальной поддержки?

– гласит обозначение проблемы на сайте.

Обращение должны отправить в ответственное ведомство, проблему решить в течение 7 дней и проконтролировать этот процесс. // фото: freepik.com