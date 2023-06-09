Россиян предостерегли от употребления продуктов с плесенью

На недавно купленном сыре поселилась плесень? Смахну, срежу и съем. Оказалось, это может быть чревато.

Плесень - микроскопические грибы, которые образуют колонии на различных питательных для них субстанциях. Существует разные виды, в том числе опасные, рассказала газете «Известия» главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Плесень множеством микроскопических нитей проникает вглубь продукта, поражает его целиком, а не только ту часть, которая видна. Употреблять продукт небезопасно, даже если человек срезал видимую пораженную часть. Врач советует выбросить такой продукт. Хомяков отметил, что все грибы — потенциальные аллергены.

«Иммунная система здорового человека не даст патологическому грибу поражать организм. Но если имеются иммунодефицитные состояния, то гриб может прорастать мицелием в различные внутренние органы, например, поражать легкие, пазухи носа, орбиту и др., вызывая трудноизлечимые состояния. Могут быть немедленные аллергические или токсические реакции, приводящие даже к смертельным исходам»,

- считает врач.

Симптомы отравления плесенью зависят от вида плесневого гриба. Микотоксины черной плесени дадут симптомы острого отравления с тошнотой, болями в животе, диареей и общей слабостью. Отравление или вдыхание других видов даст острую аллергию с респираторными симптомами, такими как насморк, удушье. Хомяков рекомендует при любых симптомах обращаться к врачу. // фото unsplash.com