О бессимптомных инфарктах и инсультах рассказал доктор Мясников

Два состояния, опасные для жизни, могут протекать без видимых симптомов. Об этом в программе «О самом главном» предупредил телеведущий и врач Александр Мясников.

По его словам, инфаркт миокарда порой может не сопровождаться болью. И такое происходит довольно часто. Это очень опасно, потому что боль – важный сигнал.

- Она говорит: «Остановись, прими таблетку». А ты не чувствуешь боль,

- отметил врач.

Он также добавил, что человек также может не заметить, что у него случился микроинсульт. // фото: www.freepik.com