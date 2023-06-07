Диетолог рассказала о пользе лесной ягоды, растущей и в Карелии

О пользе лесной ягоды для организма рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве». Среди целебных свойств земляники - противовоспалительное, потогонное, антимикробное и мочегонное действие. Соломатина считает, что ягода способна нейтрализовать раковые клетки, замедлить процесс старения, нормализовать обменные процессы.

Употреблять землянику особенно полезно людям с воспалительными процессами в желудке и желчном пузыре. Мочегонным эффектом обладают и листья ягоды. По мнению Соломатиной, здоровым не следует съедать более 500 граммов в сутки. Также лучше воздержаться от поедания ягоды натощак.

Несмотря на свою пользу, земляника – сильный аллерген. Поэтому аллергикам и детям употреблять ее следует с осторожностью. // фото unsplash.com