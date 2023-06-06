Россиянкам дали совет, как не облысеть

Эксперт по волосам Юлия Нагайцева предостерегла россиянок от одной ошибки. Летом многие девушки собирают волосы в тугой пучок.

Такая прическа может привести к повреждению работы волосяных фолликулов и выпадению волос, пишет издание News.ru.

Трихолог рекомендует пользоваться шелковыми резинками или крабиками без сильного натяжения. Мужчинам она рекомендует летом делать короткие стрижки. // фото unsplash.com