06 июня 2023, 17:38
Россиянкам дали совет, как не облысеть
Трихолог советует не затягивать волосы в пучок
Эксперт по волосам Юлия Нагайцева предостерегла россиянок от одной ошибки. Летом многие девушки собирают волосы в тугой пучок.
Такая прическа может привести к повреждению работы волосяных фолликулов и выпадению волос, пишет издание News.ru.
Трихолог рекомендует пользоваться шелковыми резинками или крабиками без сильного натяжения. Мужчинам она рекомендует летом делать короткие стрижки. // фото unsplash.com