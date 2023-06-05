Россиянам подсказали, на что обратить внимание при выборе шампуня

К выбору шампуня стоит подходить внимательно, неправильно подобранное средство для волос способно навредить.

Колорист международного уровня Татьяна Лисина в беседе с изданием «А теперь внимание» посоветовала обратить внимание на кожу головы, так как от этого зависит выбор средства по уходу. Если человек моет голову раз в неделю, то у него сухой тип кожи. Если голову моют раз в три дня, вероятно, это нормальный тип кожи. Если голову моют каждый день, то это жирный тип кожи. Обладателям такого типа кожи головы противопоказаны бессульфатные шампуни.

«Единственные, кому стоит рассмотреть бессульфатные шампуни в качестве альтернативы обычным шампуням, так это обладателям сухой кожи головы, а также с вьющимися от природы волосами»,

- считает Лисина.

При выборе средства нужно смотреть его состав. Если природные компоненты в составе шампуня находятся в конце списка, значит, их концентрация минимальна.

«Из хороших добавок - это, конечно же, ромашка, пантенол, коллаген, эластин. Самое главное, чтобы они стояли хотя бы до парфюма, как можно ближе к началу списка ингредиентов», считает эксперт. // фото unsplash.com