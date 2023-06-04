Россиянам напомнили, от каких продуктов лучше воздержаться летом

Об особенностях питания летом газете «Известия» рассказали врачи. По мнению гастроэнтеролога, гепатолога, кандидата медицинских наук Сергея Вялово летом с осторожностью следует относиться к еде, где активнее всего развиваются болезнетворные микробы. В частности, это жидкие молочные продукты, также сыр, мясо и рыба.

Гастроэнтеролог порекомендовал нарастить долю овощей и фруктов в своем меню. Для перекуса могут подойти сушки и печенье. Не стоит забывать и о соли.

«Летом более высокая температура способствует потоотделению, поэтому в рационе должно быть достаточное количество соли. При ее недостатке жидкость станет задерживаться в организме. Однако следует соблюдать баланс, поскольку избыток соли тоже задерживает воду»,

- пояснил эксперт. Нормальное количество- 5–10 г в сутки.

С кишечником могут начаться проблемы после перенесенной токсикоинфекции. Поэтому лучше отказаться от скоропортящихся продуктов, если нет возможности проконтролировать условия их хранения.

Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко считает, что нужно ограничить употребление высококалорийной пищи, богатой насыщенными жирами. Есть следует регулярно, небольшими порциями и пить воду между приемами пищи. От алкоголя лучше воздержаться, а потребление кофе и кофеинсодержащих напитков уменьшить. Кроме чистой воды можно употреблять безалкогольные негазированные напитки без добавления сахара или сахарозаменителей. Минимальное базовое потребление жидкости, по ее мнению, - 30 мг на 1 кг массы тела. В условиях духоты, при избыточном потоотделении следует увеличить количество влаги. Также вместо борща или густой окрошки летом можно готовить холодные супы. Это может быть окрошка, гаспачо, свекольник или ботвинья. // фото unsplash.com