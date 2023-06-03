Россиянам напомнили, какие родинки могут быть опасны

Новообразования на коже или родинками, как правило, безвредны и не нуждаются в лечении. Но если родинка вызывает беспокойство, лучше обратиться к специалисту.

Родинки они же невусы образуются из-за скопления меланина - пигмента, который придает цвет коже, волосам и глазам. Пластический хирург Александр Вдовин в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что если родинка резко меняет размер, цвет и форму, это может быть признаком злокачественных изменений, процесса перерождения невуса в меланому. Родинки могут начать кровоточить, чесаться или болеть. В этих случаях не следует медлить и идти к врачу.

Родинки могут удалять, если они мешают при носке одежды, подвергаются трению или механическому воздействию, по эстетическим причинам, которые вызывают дискомфорт у человека.

Вдовин рекомендует периодически осматривать родинки на себе, а на пляже пользоваться солнцезащитными средствами. // фото freepik.com