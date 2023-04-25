Россиян предостерегли от использования мыла с одним компонентом

Мыло с триклозаном «убивает» все без разбора – плохие бактерии, так и хороший микробиом. Такое мнение высказала врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова в беседе со «Спорт-экспрессом». В душе лучше пользоваться мылом без этого соединения, мыть лицо мылом с триклозаном также не стоит.

По словам Перовой, вредные бактерии приспосабливаются к триклозану. Когда он перестает воздействовать на патогенную микрофлору, то человек получает различные проблемы с кожей, которые не поддаются лечению. Триклозан накапливается в организме, приводят к последствиям.

Перова сказала, что триклозан можно использовать для обработки участка кожи в случае, если его нужно сделать стерильным. // фото unsplash.com