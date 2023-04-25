Диетолог рассказала о самых полезных фруктах весной

Сезонные фрукты, которые только что созрели в стране произрастания и доставлены в Россию свежими, принесут организму максимальную пользу. При длительном хранении они теряют биологическую ценность, поэтому прошлогодние яблоки содержат в себе намного меньше витаминов и микроэлементов. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Большинство фруктов в весенний период приезжают свежими из стран, где их только собрали. Транспортировка происходит в специальных условиях для сохранения всех питательных веществ. Эта категория фруктов будет наиболее полезной для организма весной, отметила диетолог.

Россиянам рекомендуется обратить внимание на фрукты нового урожая: цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфрут, помело), яблоки и груши, ананасы, бананы, манго, киви.

Большая часть овощей и фруктов ввозится в Россию из Турции, Египта, Марокко, Пакистана и стран Латинской Америки, а в зимний и весенний период поставки осуществляются преимущественно из Южного полушария. // Фото: freepik.com.