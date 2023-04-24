Россиянкам назвали бесполезные процедуры красоты

Россиянкам перечислили бесполезные процедуры красоты. В списке врача-дерматолога, косметолога Амины Бердовой - массаж лица, пишет «Лента».

Процедура действительно улучшает микроциркуляцию крови, выводит лишнюю жидкость, избавляя от отеков. Но такая бьюти-процедура не разглаживает морщины, а эффект тонизирования длится недолго, если съесть соленую и острую пищу.

Глубокие пилинги могут спровоцировать появление гиперпигментации и рубцов, а распаривание кожи способствует усилению высыпаний на лице, провоцирует купероз, да и вообще является уже устаревшим.

Косметолог считает бесполезной процедурой и LPG-массаж, и обертывания. По словам Бердовой, ощущение сброса веса возникает из-за эффекта дренажа - потери лишней жидкости. Как только водный баланс будет восстановлен, то потерянные за сеанс килограммы вернутся. // фото unsplash.com