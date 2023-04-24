Первый укус клеща в этом сезоне зафиксировали в Карелии

О проснувшихся клещах жителей Карелии предупреждали уже несколько недель. Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили о первом официально укушенном. Клещ атаковал человека в Медвежьегорском районе на неделе с 17 по 23 апреля.

«За прошедшую неделю Центром зарегистрировано 1 экстренное извещение на случай присасывания клеща в Медвежьегорском районе»,

- сообщили в Роспотребнадзоре.

Мониторинг за активностью клещей в республике ведется с 1 марта. С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 5791 человек, в том числе 2536 детей.

24 апреля «Петрозаводск говорит» писал о первых в этом сезоне клещах, которых «подцепили» петрозаводчане в выходные. // фото unsplash.com