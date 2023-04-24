В Петрозаводске начался сезон клещей

Первых в этом сезоне клещей "подцепили" петрозаводчане в минувшие выходные. Случаи присасывания этих опасных насекомых в Карелии обычно регистрируются уже в апреле. Укус клеща, зараженного вирусом, может привести к летальному исходу, тяжелым неврологическим осложнениям: к параличам и другим перманентным неврологическим нарушениям.

В 2022 году в Карелии 2790 человек обратились в медицинские организации после присасывания клещей, в том числе 583 ребенка. Зарегистрировано 9 случаев клещевого энцефалита в Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском районах и в Петрозаводске.

Снять клеща нужно как можно быстрее. Если не получается сделать это самостоятельно, надо обратиться к медикам. При необходимости специалисты выполнят экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита.

При прогулках в лесу необходимо надевать одежду, не допускающую заползания клещей. Куртка или кофта должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Рубашку нужно заправить в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрыть шапкой или платком. // Фото: группа "Подслушано в ПТЗ".