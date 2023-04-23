Санитарные врачи напомнили россиянам симптомы кори

Распространение забытого, казалось бы, заболевания – кори – вызывает опасения у российских санитарных врачей. В связи с этим Роспотребнадзор назвал РИА Новости симптомы кори, о которых сегодня должны знать все.

Больные корью на третий-четвертый день болезни, как правило, имеют характерный вид — одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает.

«У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит»,

— добавили в ведомстве.

Сыпь появляется на третий-пятый день болезни, период высыпания продолжается три-четыре дня. Первые элементы сыпи появляются в центре лица, за ушами, после чего быстро распространяются на все лицо, шею и верхнюю часть груди.

На второй день высыпания распространяются на туловище, руки и бедра, на третий — на нижние части рук, голени и стопы, отметили в Роспотребнадзоре.

С четвертого-пятого дня от появления сыпи начинается период пигментации. Высыпания приобретают буровато-коричневый оттенок, снижается температура, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного. // Фото: gpointstudio / Freepik